Verso Inter-Juve, gli aggiornamenti della vigilia

La partita che tutti avevano cerchiato sul calendario da ormai settimane è alle porte.si affronteranno domenica sera a San Siro; prima contro seconda in classifica. A questo, ovviamente si aggiunge la rivalità tra le due squadre. Erano anni che in campionato non c'era un derby d'Italia così atteso e importante. Segui su IlBianconero la vigilia di Inter-Juve, con tutti gli aggiornamenti, le parole dei protagonisti e l'avvicinamento alla grande sfida.Allenamento "speciale" per l'Inter, che svolge l'ultima sessione prima della rifinitura a San Siro, provando così il nuovo terreno di gioco, rizollato nelle ultime settimane.Simone Inzaghi non ha grossi dubbi; il ballottaggio principale riguarda la fascia destra, dove però Darmian è in vantaggio su Dumfries. Torneranno Calhanoglu, Barella e Dimarco da titolari.La Juventus è in campo per l'ultimo allenamento prima della gara.Formazione, ultimi dubbi e il pensiero di Allegri sullo scudetto. L'ANALISI Pranzo al JHotel per la Juventus, prima dell'allenamento e della partenza verso Milano.12:30 - Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita importantissima, quello che fanno gli altri non mi interessa". E ha parlato anche di Massimiliano Allegri.Il primo dei due allenatori a presentarsi in conferenza stampa è Massimiliano Allegri: "Sarà una meravigliosa partita, voglia e convinzione di fare risultato". LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE DI MASSIMILIANO ALLEGRI - La Curva Nord infiamma il derby d'Italia: "Eterna lotta tra il bene e il male" . Leggi il comunicato della curva nerazzurra. - Alla vigilia di Inter-Juve, parlano i grandi ex. QUI l'intervista a Bobo Vieri. Vladimir Jugovic è sicuro, sarà come una finale.I tifosi dell'Inter si preparano ad una grande coreografia per la sfida con la Juve a San Siro, coprirà tutta la curva nerazzurra ( QUI per capire meglio come sarà)