Africa Sub-Sahariana: StarTimes

Americhe: ESPN (America Latina incluso Brasile), Fubo TV (Canada), ViacomCBS (USA, Territori USA)

Asia: DAZN (Giappone), TVRI (Indonesia), UseeTV (Indonesia)

Europa: DigitAlb (Albania), DAZN (Austria, Germania, Spagna), TV Arena Sport (Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia), A1 (MAX Sport) (Bulgaria), Cyta (Cipro), Ekstra Bladet (Danimarca), Nova (Grecia), Charlton (Israele), ArtMotion (Kosovo), TSN (Malta), Ziggo (Paesi Bassi), VG (Norvegia), Polsat (Polonia), Premier Sports (Regno Unito, Irlanda), AMC Networks (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria), Look TV (Romania), Okko (Russia), Aftonbladet (Svezia), TRT (Turchia), TRBC (Ucraina), NTRC (Uzbekistan).

La finale della Supercoppa italiana, in programma mercoledì 12 gennaio a San Siro, vedrà i campioni d'Italia dell'Inter sfidare i vincitori della Coppa Italia della Juventus. Se non ci potrà essere il tutto esaurito a causa delle misure anti Covid, da casa saranno in tanti a guardarla. E non solo in Italia.La partita sarà trasmessa infatti trasmessa in 130 Paesi da più di 25 broadcaster esteri. Nello specifico, come riassunto da Calcio e Finanza: