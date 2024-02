Massimiliano Allegri, durante una conferenza stampa pre-partita in vista di Inter-Juventus, offre un'anticipazione della prossima sfida della squadra bianconera. Il tecnico livornese ha parlato dei punti che mancano all'obiettivo Champions League e della "meravigliosa" partita che aspetta i bianconeri a San Siro. Il confronto con l'Inter di Simone Inzaghi e cosa serve per affrontare una gara di questo tipo. Poi, anche qualche indicazione di formazione ma soprattutto su chi sarà a disposizione per il big match, annunciando la presenza dei due nuovi acquisti, Djalò e Alcaraz.