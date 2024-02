. Prima e seconda a confronto e test verità per le ambizioni tricolore di entrambe le squadre. Al momento un solo punto divide i nerazzurri, a 54, dai bianconeri, a 53, con i primi che devono recuperare la gara casalinga contro l’Atalanta il 28 febbraio prossimo e che quindi hanno potenzialmente la possibilità di aggiungere altri punti in classifica e distanziare ulteriormente Vlahovic e compagni. Pur non essendo un derby nel senso stretto del termine, per aver scritto la storia del calcio di casa nostra (in tutte le competizioni di sono affrontate 247 volte) la sfida è il derby d’Italia per antonomasia. L’Inter è la squadra che la Juventus ha battuto più volte nella massima serie ben 87 volte a fronte delle 48 vittorie nerazzurre e con 46 pareggi. All’andata è terminata 1 a 1 grazie ai gol di Vlahovic al 27° e il pareggio sei minuti dopo di Lautaro Martinez che ha deciso le sorti della gara. L’argentino finora non si è mai ripetuto due volte di seguito contro la Signora ma, grazie anche ai gol del capocannoniere della serie A, l’Inter, nelle ventuno partite sinora disputate non ha mai terminato la partita senza segnare almeno un gol. I betting analyst vedono nerazzurro e bancano favorita l’Inter il cui successo (1) è offerto a 1,80, particolarmente distante dal 2 della Juve alto a 4,65 e con l’X che moltiplica per 3,45. Il capocannoniere del campionato, diciannove gol all’attivo, Lautaro Martinez primeggia nella speciale classifica del possibile autore del primo o ultimo gol della partita a 4,50, a seguire Thuram a 7,00, Calhanoglu e Vlahovic a 8,75 e Frattesi a 10,50.