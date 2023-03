Nella BordoCam di Dazn c'è tutto il riassunto della partita di Dusan. Ma prima facciamo un passo indietro, la rete contro illo ha sbloccato, rendendolo finalmente il Dusan che i tifosi vogliono e conoscono, non più la sua versione nervosa, vista nelle ultime apparizioni, ed è evidente fin dalle fasi di riscaldamento del derby d'Italia tra Juventus e Inter.infatti sin dal riscaldamento incita i compagni, sfida sé stesso nel colpire laprima di testa e poi con il chewing-gum.Parla moltissimo nei novanta minuti, dialoga con Allegri su come gestire alcuni palloni. Poi consola Mathiasquando sbaglia un'occasione da gol sotto porta. Lavora molto spalle alla porta. Poi sgridaricordandogli di passare la palla. Chiede sempre il movimento sul secondo palo per saltare la difesa. Sicuramente però è apparso più sereno rispetto alle apparizioni precedenti, carismatico e sempre pronto a sacrificarsi per la squadra con il lavoro spalle alla porta.