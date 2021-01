‘Quasi amico’, così Tuttosport definisce lo status di Vidal all’Inter. Di certo non più amico della Juve avendo sposato il progetto Conte all’Inter, club con il quale deve ancora sbocciare la scintilla. Perché sul campo il cileno fatica ad alzare il livello dei nerazzurri, anzi, in alcune occasioni ha determinato in negativo, come in Champions League. In campionato il trend non è stato molto differente e i tifosi nerazzurri sperano che il gol in Coppa Italia contro la Fiorentina sia stato il click giusto per accendere la luce che tutti aspettano. Perché, come scrive Tuttusport, “Il popolo tifoso si accontenterebbe banalmente che Vidal “facesse qualcosa da interista” proprio nella gara più sensata della stagione”. Contro la Juve per l’appunto, che porta sempre con sè, tatuata sulla pelle.