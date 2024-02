Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia nel big match della 23° giornata del campionato di Serie A, dove in palio ci sono punti pesantissimi in ottica scudetto. A dirigere l'incontro è il signor Maresca, che verrà coadiuvato dai due assistenti Giallatini e Carbone. Il quarto uomo designato è Doveri, mentre in sala VAR c'è la coppia Irrati-Mazzoleni. Di seguito gli episodi live da moviola.ABRITRO - MarescaASSISTENTI - Giallatini / CarboneQUARTO UOMO - DoveriVAR - IrratiAVAR - Mazzoleni7' - Duro contrasto di gioco tra Vlahovic e Pavard, con il serbo che prende il pallone ma colpisce anche la gamba del giocatore nerazzurro, che ha acceso le proteste della squadra di Inzaghi per un mancato giallo.1' - Fischio di inizio