Una partita tranquilla, almeno rispetto a quella d'andata, per Daniele, arbitro della semifinale di ritorno ditra. Solo due gli ammoniti, uno per parte (), e un gol annullato aper un evidente fuorigioco, senza dubbi di sorta.93' - Finisce qui, l'Inter vola in finale di Coppa Italia. Juve eliminata, decide il gol di Dimarco92' - Ammonito anche Mkhitaryan, che ferma Paredes in fase di ripartenza. Giallo sacrosanto59' - Primo giallo del match, per Locatelli: da parte dell'azzurro una "manata" - non violenta - su Barella. Manuel non era diffidato52' - Annullato un gol a Dzeko: nessun dubbio, il bosniaco era in fuorigioco16' - Breve check del Var sul gol di Dimarco, per un possibile fuorigioco: tutto regolare, Inter in vantaggio9' - Dopo Bremer, rischia anche Rabiot. Niente giallo nemmeno per lui, ruvido su Darmian7' - Intervento duro di Bremer su Barella: il brasiliano viene graziato, solo un richiamo da parte di Doveri1'- Fischio d'inizio a San SiroArbitro: DOVERIAssistenti: MELI e ALASSIOVar: DI PAOLOAvar: DI MARTINO