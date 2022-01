37









45'+1' - Fine primo tempo dopo un minuto di recupero.



43' - Giallo per Bernardeschi, che protesta eccessivamente per una rimessa laterale concessa all'Inter.



39' - Giù due giocatori dell'Inter in area bianconera in pochi secondi. Bastoni giù dopo un presunto contatto con Kulusevski, Doveri lascia giocare. Le immagini sembrano dare ragione all'arbitro, il difensore accentua molto il contatto.



33' Rigore per l'Inter. Dzeko anticipa De Sciglio, che tocca il tallone del bosniaco: Doveri indica immediatamente il dischetto. Il Var conferma.



24' - Vantaggio Juve! Cross dalla sinistra di Morata, McKennie salta da solo di testa: tutto regolare.



21' - Episodio nell'altra area di rigore: Bernardeschi punta De Vrij e si allunga il pallone, poi va giù dopo un contatto con l'olandese che favorisce l'uscita bassa di Handanovic. Si gioca, sorriso dell'esterno bianconero.



11' - Il Var conferma la decisione di Dover: niente rigore.



10' - Proteste dell'Inter: Barella va giù in area di rigore dopo un contatto con Chiellini.



1' - Partiti!



Sono già due i Derby d'Italia diretti da Daniele Doveri, scelto come arbitro per la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter, in programma questa sera a San Siro. Il suo bilancio dei risultati è perfettamente in pari, con una vittoria a testa per le due squadre. Il primo successo è quello bianconero, risalente al 16 maggio 2015: 1-2 in rimonta con un rigore a siglare il momentaneo pareggio. La vittoria nerazzurra è invece più recente: 2-0 il 17 gennaio di un anno fa, con i gol dell'ex Vidal e di Barella.



INTER - JUVENTUS



DOVERI

BINDONI – IMPERIALE

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

AA RIS.: LONGO