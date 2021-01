Vince l'Inter, a San Siro: Juve annullata, 2-0 per i nerazzurri di Antonio Conte. Di seguito61' - Fallo di Morata su Bastoni: giallo giusto.59' - Giallo per Young per perdita di tempo: giusto.51' - Grande lancio di Bastoni per Barella, che s'invola e batte Szczesny. Posizione regolare: la partenza del centrocampista nerazzurro è ok.45' - Riparte il match.43' - Uscita a pugno chiuso di Szczesny, bravo in anticipo su Lukaku. Il belga impatta violentemente con il portiere polacco e ha la peggio. Non c'è fallo.35' - Giallo per Bonucci per fallo tattico su Lautaro. Decisione giusta, con il centrale bianconero che rischia oltre. "E' vergognoso!", l'urlo al direttore di gara.16' - Rischia il giallo Danilo, tra i diffidati della gara. Il fallo su Lautaro ferma l'azione nerazzurra.13' - Tutto ok il gol di Vidal. Sul cross di Barella, smanacciata di Lautaro a Bonucci. Ma non sembra esserci nulla di irregolare.9' - Gol annullato ai bianconeri. Sul sinistro di Rabiot è bravo Handanovic a smanacciare: sulla ribattuta, Chiesa ripropone in mezzo per Ronaldo, che non sbaglia. Offside dell'esterno: chiamata giusta del primo assistente.1' - Inizia il matchINTER – JUVENTUS h. 20.45CARBONE – PERETTIIV: MARESCAVAR: CALVARESEAVAR: ALASSIO