Tutti d’accordo. La trattenuta prolungata di Young su Cuadrado in area è fallo, e dunque calcio di rigore, netto. Inizialmente Calvarese non nota il contatto, ma dopo il richiamo del Var Irrati il direttore di gara non ha nessun dubbio nell’assegnare il penalty a seguito dell’on field review. Moviola dei giornali concorde su questo episodio, decisivo per la Juventus che, con il rigore, pareggia i conti dopo il gol di Lautaro Martinez. Gara non semplice dal punto di vista nervoso, che Calvarese cerca di sedare estraendo ben 9 cartellini.



