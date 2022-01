9









Un rigore concesso all'Inter, un altro no. E quella manata su McKennie... Partita complicata, la finale di Supercoppa Italiana, con l'arbitro Doveri non sempre lucido nell'analizzare gli episodi in area e nel sanzionare gli interventi fallosi, con i gialli estratti soprattutto nei supplementari. Tra campo e panchine, nel mentre, non si sono risparmiate le proteste, con i nerazzurri già "caldi" all'11' per un contatto di Chiellini su Barella, che avrebbe potuto essere punito con il penalty, come sottolineato dai quotidiani (quasi tutti) in edicola oggi. La direzione di Inter-Juve, insomma, non ha convinto.



Sfoglia la gallery per leggere la moviola dei giornali: