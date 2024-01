Inter e Juve si contendono lo scudetto. Inzaghi contro Allegri quindi, anche se guardando al passato, in questo senso è l'allenatore della Juve che può sorridere. Simone, infatti, nel 2021-22 perse la volata per il tricolore con il Milan, mentre alla Lazio frenò bruscamente nel 2019-20 dopo la sospensione per l’emergenza Covid. Allegri, invece, solamente nel 2011-12 non la spuntò, da tecnico rossonero, nel testa a testa con la Juve di Conte. Tutte le altre sei volte in cui si è presentato al giro di boa tra le serie candidate alla vittoria finale, non ha poi mai sbagliato, riferisce la Gazzetta dello Sport. Insomma, se le due squadre continuassero a stare così vicine in classifica, il fattore esperienza dei due tecnici potrebbe fare la differenza.