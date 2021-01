Derby d'Italia, siete pronti? E se la carica la dà Alessandro Del Piero, è difficile rispondere il contrario. L'ex capitano bianconero ha pubblicato la famosa punizione scagliata a San Siro, lasciando in un turbinio di emozioni i tifosi bianconeri. "Come te nessuno mai. Dopo te, il vuoto. TI AMO PER SEMPRE CAPITANO MIO", il commento di 'officialcolax'. A commentare anche 'colleghi' del calibro di Claudio Pizarro e Patrick Kluivert. Con una chicca finale che in pochi hanno notato: ad applaudire, anche l'avversario Luis Figo. Altri tempi. Altri Inter-Juve.