Un gol può fare tanto nel momento di un giocatore. Specialmente se sei un emergente in cerca di fiducia. Specialmente se quel gol decide nel finale una gara di Champions League. Dopo la capocciata ammazza-Zenit, Dejan Kulusevski si candida per una maglia da titolare stasera a San Siro in Inter-JuventusAl loro fianco invece c'è una certezza: Alvaro Morata, di cui peraltro non c'è un'alternativa pura poiché Kean non è stato convocato.