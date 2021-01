3









Sono gli assalti 'stile Conte'. Quelli che partono dalle retrovie e forniscono soluzioni che finora, alla Juve, si sono viste molto poco. Andrea Pirlo, nel suo riaggredire e giocare, ha sempre tenuto in conto un aspetto importantissimo appreso in bianconero, ormai nel lontano 2011: gli inserimenti dei centrocampisti devono essere il pane quotidiano di questa squadra. Che non avrà un vero mediano da dieci gol come potevano essere Vidal e Marchisio, ma possiede giocatori con fisico e qualità, testa e polmoni.



RAMSEY DECISIVO - Ecco perché il tecnico bresciano loda spesso e volentieri Aaron Ramsey: è il centrocampista che più di ogni altro sa fare quel lavoro di inserimento che era il sale dell'era Conte. Un lavoro pulito, di fino, d'intelligenza calcistica non comune. Un lavoro che l'allenatore vorrebbe con più continuità dai suoi e che sin da subito ha riscontrato anche in McKennie. Dopo un po' di prove, Pirlo ha capito che con un riferimento centrale (Bentancur), i due incursori avevano modo e tempo di dare soluzioni offensive. Senza centravanti, ha dovuto riempire l'area con quel tipo di gioco. Ed è andata più o meno bene. Con Alvaro Morata in campo, McKennie magari eviterà gli straordinari, facendo partire una mini staffetta con il gallese.