L'Inter, miglior attacco del campionato, è maestra nella costruzione centrale della manovra offensiva grazie anche a un uomo chiave come Nicolò Barella. La Juventus del corto muso invece va molto sulle fasce. E sulle corsie laterali, due sono i giocatori fondamentali. Ecco cosa scrive in proposito la Gazzetta dello Sport: "Significa che dovremo tenere d’occhio ancora una volta Cuadrado e Perisic, protagonisti del rigore finto che ha portato in Champions la Signora nell’ultimo incrocio allo Stadium. Il colombiano è da anni il vero play defilato. In tandem con lui, sfreccerà Chiesa quando allargherà la corsa per arrivare in area lanciato: è l’opzione da gol più calda che tiene in canna Allegri".