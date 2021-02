Arturo Vidal non ha preso benissimo la sostituzione decisa da Antonio Conte nella gara con la Juventus in Coppa Italia. Il centrocampista cileno ci teneva a fare bene contro la sua ex squadra, e quando è stato richiamato dall'allenatore ha protestato vistosamente facendo capire di non essere d'accordo col cambio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport però Vidal non verrà multato dall'Inter, il quotidiano poi analizza la condizione del cileno spiegando che dopo la prima ora di ogni partita il suo rendimento cala a causa di una forma fisica ancora approssimativa.