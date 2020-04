In Spagna insistono, Ousmane Dembelé può venire in Italia. E secondo il Mundo Deportivo all'orizzonte c'è l'ennesima sfida tra Juventus e Inter per l'esterno d'attacco del Barcellona. Molto dipenderà da come cambieranno i piani dei due club in attacco, per ora la situazione è ancora in stand by e ci sono solo degli interessamenti anche per via dell'impossibilità di incontrarsi di persona a causa del coronavirus che ha rallentato anche il mercato. E' un momento di riflessione e valutazione sul mercato che sarà, in attesa dell'apertura ufficiale.