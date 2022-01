Juventus 9 (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020)

Milan 7 (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016)

Inter 5 (1989, 2005, 2006, 2008, 2010)

Lazio 5 (1998, 2000, 2009, 2017, 2019)

Roma 2 (2001, 2007)

Napoli 2 (1990, 2014)

Sampdoria 1 (1991)

Parma 1 (1999)

Fiorentina (1996)

Quella di mercoledì sarà la finale numero 17 di Supercoppa italiana per quel che riguarda la Juventus. L'Inter, invece, si appresta a disputare la numero 10. I bianconeri hanno vinto il trofeo per 9 volte, i neroazzurri l'hanno conquistato in 5 occasioni.Le due big si sono affrontate una sola volta nella competizione, nel 2005 al Delle Alpi di Torino: vittoria per 1-0 dell'Inter ai supplementari grazie a un gol di Juan Sebastian Veron.Ecco l'albo d'oro completo: