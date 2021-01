Due vecchi compagni. Due amici. Tanti, anzi, gli amici in campo in questo Inter-Juve. Che sembra un paradosso e invece è realtà. A San Siro, Arturo Vidal ritrova la Juventus, stavolta da avversario diretto, per un posto in vetta al campionato. A stemperare la tensione ci ha pensato Giorgio Chiellini, che torna titolare e subito è andato incontro al cileno: un abbraccio vero, sincero. Quello visto anche tra Arturo e Bertelli, capo preparatore fisico bianconero, di ritorno a Torino proprio dopo gli anni di Antonio Conte e... Arturo Vidal. Corsi e ricorsi: Inter-Juve è già bellissima.Come mostrato nel video in basso, Arturo sembra proprio che baci lo stemma bianconero! Chiaramente, tutto molto casuale. Ciò non ha impedito agli interisti di arrabbiarsi...