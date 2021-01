'Derby d'Italia! Buona fortuna, ragazzi! Prendetevi i tre punti!". Questo, il messaggio di Sami Khedira, che carica l'ambiente in vista della sfida di questa sera tra Inter e Juventus. Nell'immagine, lo stesso Sami impegnato nell'ultimo derby giocato a San Siro, in un'azione contro Romelu Lukaku.



LA SITUAZIONE - Nelle scorse settimane vi abbiamo documentato i viaggi del centrocampista tedesco in Inghilterra per provare a trovare un ingaggio in Premier League, ma per lui non sono arrivate offerte. Si è fatto sotto lo Stoccarda, squadra in cui Khedira ha debuttato: ma niente, per Sami è ancora presto per tornare a casa. L'obiettivo è continuare a giocare ad alti livelli. A partire da questo mese di gennaio.