A RBN, Mark Iuliano ha parlato di Inter-Juve: "Ci sarebbero tante cose da dire sugli alti e bassi della Juventus. I presupposti sono di una stagione strana, condizionata dal Covid, dalla precaria preparazione fisica, dagli impegni ravvicinati che non ti danno modo di farti idea di una crescita o di una decrescita della squadra. Abbiamo visto partite noiose e difficili da giudicare, le squadre si allenano poco, quindi i risultati a volte sono fuorvianti. Sicuramente potevamo aspettarci che la Juventus avesse delle difficoltà, prima o poi dovrà succedere che non vinca lo Scudetto, da una parte forse sarà un po' liberatorio per gli altri".