"Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane", questo il comunicato dell'Inter in riferimento alle condizioni del suo giocatore. Skriniar quindi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.