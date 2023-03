Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Juve. Ecco le sue parole: "Subito qualcosa di inaccettabile. Il nervosismo viene da lì. Il secondo tempo i ragazzi sono riusciti a mantenere la calma e pareggiare una partita viziata da quello che è successo. Avevo detto dopo Monza che non ne avrei più parlato, ma è troppo grave quanto successo ai tempi del Var. E' una mancanza di rispetto. Poi quando sento che non ci sono immagini ancora peggio. Io l'ho vista in 9 diverse. Un gol irregolare che ci penalizza in una partita per noi delicata per la nostra classifica, per noi che sappiamo cosa vuol dire la Juventus. Subire un gol così è inaccettabile.SPIEGAZIONI ALL'ARBITRO - Non ho chiesto, era talmente chiaro che non ho chiesto. C'erano gli animi agitati. Chiediamo rispetto, quest'anno sono successe due cose gravissime.PAROLE ALLEGRI - Non commento. Ai tempi del Var un gol così è inaccettabile.PARTITA - Sono venuto a commentarla per rispetto. Ma dopo quello che ho visto a fine primo tempo parlare di moduli è impossibile".