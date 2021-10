Un turno di stop per Simone. Questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti dell'allenatore dell', espulso ieri sera sul finale del match contro lae fermato per una giornata "per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Squalificati per la prossima partita anche gli altri tecnici ai quali nel week-end di Serie A è stato mostrato il cartellino rosso: si tratta di Gian Piero(Atalanta), Luciano(Napoli) e Josè(Roma), questi ultimi a confronto nella partita dell'Olimpico.