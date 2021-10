Le parole di Sandro Mazzola a LaPresse: "L’Inter l’ho vista bene contro la Juve. Il rigore? Devo dire la verità, che l’arbitro non mi è piaciuto molto. Il gioco è quello senza macchine e senza niente. C’è poco da fare, è il direttore di gara che decide ed è lì che guarda. Un’Inter come quella di Antonio Conte? Non noto differenze. La mentalità è sempre quella ed è questo ciò che conta. L’Inter è sempre sul pezzo e sono ottimista. Si può difendere questo scudetto, altroché".