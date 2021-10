La partitissima di domani sera a San Siro, il derby d'Italia tra Inter e Juventus, ispira sempre storie di incroci, corsi e ricorsi storici tra i protagonisti in campo e in panchina. Ad esempio il Corriere dello Sport ha approfondito il tema legato ai due allenatori.Massimiliano Allegri poteva essere l'allenatore dell'Inter. Sì, perché nel tumultuoso addio di Antonio Conte ai nerazzurri,E chi si è seduto sulla panchina interista al posto di Conte? Quello stesso Simone Inzaghi che in precedenza è stato più volte accostato alla Juve. Del resto sarebbe un ottimo profilo, elegante e pragmatico quanto basta.Ma questi sono tanti "se".E al Meazza torneranno a sfidarsi dopo gli Juve-Lazio delle annate pre-addio allegriano.