Manca sempre meno al big match tra Inter e Juventus, in programma domenica alle 20:45. Tempo di pronostici e previsioni. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, come riporta FcInter1908, durante la trasmissione su Deejay Football Club si è sbilanciato puntando con decisione sulla vittoria dell'Inter. Più incerto Fabio Caressa invece, che ha puntato sull'1x dei nerazzurri, immaginando quindi anche un possibile pareggio. In ogni caso, la Juve parte sfavorita a San Siro secondo i due giornalisti e anche le quote dei bookmakers vanno verso questa direzione.