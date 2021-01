Questa sera Andrea Pirlo dovrà fare a meno di diversi calciatori indisponibili per la super sfida all'Inter., ancora positivo al Covid e per questo isolato e non convocabile. L'esterno colombiano, però, ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra attarverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: "Forza ragazzi, tanti successi e benedizioni per oggi".