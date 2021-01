di Nicolò Vallone

Dopo oltre 4 anni l'Inter è riuscita a battere la Juventus. E soprattutto, dopo quasi 10 anni il gap tra le due squadre appare colmato. Ironia del destino, proprio quando sulla panchina nerazzurra siede lo stesso allenatore che segnò il primo decollo bianconero ormai un decennio fa. Ma il derby d'Italia stravinto ieri dall'Inter nella tana del Meazza ha lasciato una netta impressione: questo gap l'ha colmato proprio la Juve!



FLOP - Andando a ben vedere, l'Inter è seconda in classifica dietro al Milan, la stessa posizione in cui è arrivata nello scorso campionato, alle spalle della Juve di Sarri. Ora invece la Juve è quinta in classifica, e anche considerando ottimisticamente i virtuali 3 punti del recupero col Napoli, sarebbe terza. Insomma, la squadra di Antonio Conte è tutt'altro che irreprensibile e priva di problemi: spesso è apparsa nervosa e scostante, e l'uscita dalla Champions ai gironi è uno specchio dei suoi mali. Ma quella del suo ex collega e giocatore Andrea Pirlo ha compiuto un'involuzione rispetto a quella - anzi, a quelle - che hanno vinto nove scudetti consecutivi.



RIFLESSIONE - La stessa Inter che abbiamo visto arrancare più volte quest'anno, arrivando al limite dell'implosione nella sua spirale tattica, contro la Juventus ha spadroneggiato in lungo e in largo, sovrastando un centrocampo inerme e chiudendo ogni linea di passaggio dalla difesa all'attacco della Juve, due reparti gravati non solo dalla fatica di un calendario drammaticamente anomalo (però questo, va detto, vale per tutti) ma anche da un mercato che ha ridotto al minimo sindacale i numeri dell'organico per potersi permettere i pochi colpi concessi dalle ristrettezze finanziarie. E se in Coppa Italia un Rafia può risolvere la partita, nei big match in Serie A un Frabotta viene mangiato vivo.



MORALE DELLA FAVOLA - A San Siro non è stata grande Inter, ma piccola Juve. Un primo segnale per capire se sia una condizione transitoria o la reale dimensione di questa squadra, arriverà dopodomani sera nella Supercoppa Italiana contro il Napoli.