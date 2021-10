Intervenuto ai microfoni di LaPresse, il doppio ex del Derby d'Italia Marcoha parlato della sfida di ieri a San Siro, promuovendo più l'che la. "Non è stata una bella partita. I nerazzurri sono superiori ai bianconeri, hanno un gioco che non riescono ad esprimere ancora come vorrebbe Simone", le sue dichiarazioni. "La Juve invece sta giocando molto in difesa, che è l'unica zona dove sono molto compatti e convinti di quello che fanno".