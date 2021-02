Ancora poche ore e a San Siro andrà in scena la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Quindici giorni fa i nerazzurri hanno battuto la squadra di Pirlo in campionato, ma c'è un dato riportato da La Gazzetta dello Sport che fa sorridere i bianconeri: dal 2009-10, anno del Triplete dell'Inter, i nerazzurri non hanno mai vinto due partite consecutivi contro la Juventus in tutte le competizioni.