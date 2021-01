Dal sito ufficiale della Juventus: "Nella rosa dell’Inter, nessun giocatore in questa stagione ha segnato più del belga Romelu Lukaku in Serie A: il suo bottino è infatti di 12 reti in 16 partite. Dietro di lui c’è Lautaro Martinez con 9 gol, poi Hakimi (6), D’Ambrosio (3), Gagliardini, Skriniar e Sanchez (2) ed infine a quota uno Perisic, Barella, de Vrij e Brozovic. L’unico giocatore invece a non aver ancora saltato neanche un minuto è il portiere Samir Handanovic. Sul podio, tra i più presenti come minutaggio, ci sono anche Barella e de Vrij".