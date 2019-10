Domani Inter-Juve sarà anche la prima di Conte contro la Juve, la sua ex squadra, con cui tanto ha vinto da giocatore prima e allenatore poi. Il suo avvio in nerazzurro è stato di altissimo livello, così come formidabile era stato il suo impatto sulla panchina bianconera. Infatti, come riferisce Opta, Conte ha chiuso la sua prima stagione di Serie A alla Juventus senza sconfitte (23V, 15N); ha perso la sua prima partita con i bianconeri alla 49ª panchina in campionato, proprio contro l’Inter (1-3 nel novembre 2012).