Weekend di grandi sfide in Serie A. A San Siro l'Inter affronta domenica sera il primo derby d'Italia da campione in carica dopo oltre un decennio. A una settimana dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, i nerazzurri partono in pole contro la Juventus, nonostante la netta ripresa degli uomini di Allegri dell'ultimo mese: i betting analyst di Stanleybet.it vedono il successo dei padroni di casa a 2,09, minore fiducia nella Vecchia Signora, per cui il «2» paga 3,35. Più alta la quota del pareggio, fissata a 3,55. Difficile aspettarsi un incontro da poche reti, anche se in passato tante volte Inter e Juventus hanno dato vita a partite avare di gol. Over in vantaggio a 1,73, mentre una partita da meno di tre marcature si gioca a 1,99. L'Inter può contare su un duo d'attacco che fa paura, soprattutto dopo la vittoria in Champions ai danni dello Sheriff Tiraspol. Lautaro Martinez vede il gol a 2,75, ma attenzione anche a Edin Dzeko, protagonista dell'ultima notte europea a San Siro. Per il bosniaco, la rete vale 3,00. Dall'altra parte, una marcatura di Paulo Dybala, che potrebbe rientrare dopo l'infortunio, è a 3,25, mentre per Moise Kean la quota è 3,75.