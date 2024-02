Le parole di Cristianoa Dazn:- Un premio per il lavoro svolto dal mister coi ragazzi, straordinario, si meritano questa partita. Può essere un'opportunità per non perdere punti dalla quinta. Sarò monotono, ma insistiamo su questa linea finché non sarà raggiunto l'obiettivo.- Non mi aspettavo di fare così bene sul campo, grazie al mister e ai ragazzi. L'obiettivo è tornare in equilibrio economico e finanziario. Ci vorrà un po', se i ragazzi fanno bene il patrimonio migliora. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo.- Non avevamo particolari esigenze, la squadra sta facendo bene. Abbiamo colto opportunità su ragazzi di grande futuro. Quando serviranno non si può sapere, sono appena arrivati. Non abbiamo tutta questa fretta, li aspettiamo e siamo convinti faranno parte del futuro della Juventus.- Inter-Juve è una grande partita a prescindere. Stasera non si decide niente per lo scudetto. E' importante fare bene, vincere contro l'Inter perchè vogliamo fare una grande partita. Manca tanto, non possiamo fare programmi e lavoriamo con i piedi per terra.