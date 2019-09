E' iniziata la settimana del big match, è iniziata la settimana di Inter-Juve. I nerazzurri ospiteranno il Derby d'Italia in un San Siro che si sta già rimpiendo e va verso il tutto esaurito. “Il pienone non c’è ancora, ma è solamente questione di (poco) tempo - scrive la Gazzetta dello Sport - Domenica sera per Inter-Juve San Siro sarà tutto esaurito e sarà la prima volta in questa stagione. Gli spettatori sono già 72mila: il secondo e il terzo anello sono già esauriti – anche nel settore riservato ai tifosi juventini – e resta soltanto qualche disponibilità nel primo anello rosso. Con la capienza del Meazza ridotta di 2.350 posti causa vibrazioni al terzo anello, il sold out si raggiungerà attorno a quota 76mila spettatori".



L’obiettivo, spiega sempre la rosea, è battere il record di incasso della Serie A, detenuto da Milan-Inter dell’anno scorso con 5,7 milioni di euro.