. L'ex giocatore è tornato sulla rissa durante la sfida contro la Lazio e detto la sua sulla sfida tra i nerazzurri e la Juventus: "Quello che si è visto dopo il gol segnato da F. Anderson e a fine partita, non è ammesso che arbitro e giudice non abbiano preso provvedimenti, è stato uno scempio da far west. Qualche giocatore dell'Inter andava squalificato".