Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, anche Rinoha detto la sua sulle polemiche che hanno caratterizzato. Ecco il suo pensiero: "Gli arbitri ci hanno detto che se il braccio viene alzato si prende fallo, se il braccio è nella posizione corretta non c'è fallo. Bisogna aver fiducia di chi sta ale di chi deve prendere posizione. Se lo rivedi 100 volte non capisci se è fallo di mano o no. Chi ha deciso, ha preso questa decisione. Ma finché non ci sarà fiducia nei confronti di chi arbitra, ci saranno sempre queste polemiche".