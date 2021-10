Ha fatto parlare ed è destinato a far parlare ancora, l'episodio arbitrale che ha cambiato, nel finale, il volto di Inter-Juventus. In particolare, è la società nerazzurra a non aver gradito la decisione dell'arbitro, soprattutto la chiamata del Var, vi sto che, secondo i dirigenti dell'Inter, in altre occasioni simili non ci sarebbe stata la chiamata del supporto tecnologico. A riportare la frustrazione da Viale della Liberazione è Sky Sport.