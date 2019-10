Con l'ingresso di Emre Can al posto di Dybala, Maurizio Sarri ridisegna la Juventus: Higuain e Ronaldo in attacco, quattro centrocampisti "veri" a metà campo con Pjanic, Matuidi, Bentancur ed Emre Can a fare da scudo. L'allenatore si era accorto che la squadra soffriva un po' in quella zona del campo e ha deciso di rinforzare il reparto con l'ingresso di Emre Can al posto di Dybala.