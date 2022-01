Emergenza difesa per la Juventus in vista della Supercoppa di mercoledì contro l'Inter. Danilo si è parzialmente allenato col gruppo, ma solo domani, nell'allenamento di rifinitura, si valuteranno le sue condizioni. Sempre domani dovranno essere valutate le condizioni di Leonardo Bonucci, a forte rischio forfait. Un problema per Massimiliano Allegri, dal momento che non potrà fare affidamento anche su De Ligt e Cuadrado causa squalifica. I quattro in difesa dovrebbero quindi essere De Sciglio, Rugani, Chiellini e Pellegrini.