Da Agipronews:

Snodo fondamentale sulla via dello scudetto: domenica sera, a San Siro, andrà in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Seconda e quarta in classifica, ma i bianconeri hanno una gara da recuperare. Le due formazioni si sfidano in un match che viaggia sul filo dell’equilibrio secondo gli analisti di Stanleybet.it, per i quali la squadra di Conte, data vincente a 2,47, è comunque leggermente avanti ai Campioni d’Italia, in quota a 2,75, mentre per il pareggio si sale a 3,40. L’Inter vuole invertire la tradizione negativa, in campionato, degli ultimi dieci anni: il bilancio parla di 12 vittorie bianconere, 6 pareggi e solo due successi nerazzurri. Entrambe sono reduci da cinque gare consecutive con tre o più reti: ecco che l’Over, a 1,60, si fa preferire di molto rispetto all’Under, dato a 2,20. Occhio al 2-1, ultimo risultato a San Siro dello scontro diretto nonché punteggio dell’ultima vittoria interista, datata settembre 2016: anche in questo caso regna l’equilibrio visto che quello nerazzurro si gioca a 11 mentre quello bianconero pagherebbe 12 volte la posta. C’è voglia di gol per i protagonisti più attesi, Lukaku (mai in gol con la Juve) e Cristiano Ronaldo: per entrambi la rete è a 1,95.