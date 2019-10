Numeri e statistiche che si incrociano per Antonio Conte ventiquattr'ore dopo la sconfitta della sua Inter contro la Juventus a San Siro. L'allenatore nerazzurro non aveva mai perso prima di ieri sulla panchina nerazzurra. La prima sconfitta sulla panchina dell'Inter è arrivata proprio contro la sua ex squadra. E la prima partita persa sulla panchina bianconera è stata contro l'Inter, sua futura squadra. Destini che si incrociano tra Juve e Inter, al centro: Antonio Conte.