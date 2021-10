segna un punto importante nella ripartenza del calcio italiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport:"Milano riparte, col primo sold out al Meazza post Pandemia. E pazienza se siamo ancora sotto effetto limitazioni: domenica sera a San Siro si tornerà sui livelli delle grandi sfide del passato, con un incasso che fa sorridere e non poco le casse dell’Inter. Tutti i 56 mila posti disponibili (75 per cento della capienza effettiva) saranno occupati dalla passione e l’entusiasmo dei tifosi, perché Inter-Juve non è mai una partita qualunque."Sarà record di spettatori, quindi, nell'era del calcio post pandemico.