3









Inter-Juve non è ancora iniziata, ma le polemiche sì. Mancano tre giorni al fischio d'inizio del big match che può dire molto della lotta scudetto, per il presente e per il futuro, eppure, come spesso accade in queste sfide, la bufera è già cominciata. Del resto, le polemiche sono all'ordine del giorno quando si tratta delle sfide tra bianconeri e nerazzurri, con episodi come quelli di Ronaldo e Pjanic raccontati in ogni occasione, quasi allo sfinimento e presi come esempio di una "Juve che ruba sempre e da sempre". E allora non ci si può tirare indietro nemmeno in questa occasione, ma la polemica non è solo da una parte. Sì, perché alle accuse post designazione, i tifosi bianconeri hanno replicato...



Ecco il botta e risposta nella nostra gallery.