Juventus e Inter non hanno abbandonato la pista che porta a Federico Chiesa. I due club continuano a sfidarsi a distanza non solo sul campo - la prossima giornata è in programma il big match che li metterà di fronte -, ma anche sul mercato. L'esterno della Fiorentina è stato blindato dal patron Commisso in estate, ma a fine stagione tornerà protagonista del duello fra nerazzurri e bianconeri. Cifre? Molto alte.