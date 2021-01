Non sarà della sfidache stasera guarderà Inter-Juventus da spettatore a causa di un infortunio al legamento collaterale del ginocchio che lo terrà ai box per diverso tempo. Proprio la Joya, che decise lo scorso derby d’Italia con una giocata da marziano. L’argentino, attraverso i suoi canali social, ha voluto far sentire la sua vicinanza pubblicando un messaggio: “Oggi tocca tifare da casa ma presto sarò pronto per aiutare la squadra!!”.