La speranza era quella che, da subentrato, potesse portare alla squadra quel "guizzo" in più, che potesse farsi sentire con un gioiello dei suoi per dare una scossa al match. Così non è stato. Paulo Dybala non è riuscito a incidere nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, limitandosi di fatto a un sinistro da lontano, ampiamente fuori dallo specchio della porta. E la stampa non perdona, con l'unica promozione arrivata dal Corriere dello Sport. Al numero 10 della Juve noi de IlBianconero.com abbiamo dato 5 in pagella.

Nella gallery i voti degli altri giornali: